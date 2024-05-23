В Новосибирске назвали даты для пересдачи ЕГЭ и ОГЭ

Даты пересдачи — 4 и 5 июля. В эти дни можно пересдать один из экзаменов — тот, результат по которому не устраивает. Однако, предупредил Владимир Щукин, результат первого экзамена при этом аннулируется. То есть, гипотетически возможна ситуация, когда было «3», а стало «2».