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В Новосибирске назвали даты для пересдачи ЕГЭ и ОГЭ

Впервые в этом году выпускники 9 и 11 классов, «завалившие» экзамен, могут пересдать его спустя несколько дней, не оставаясь на второй год.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин, это новшество инициировал президент Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. Раньше ЕГЭ, сданный на «двойку», можно было пересдать только на следующий год. Теперь выпускникам дали еще один шанс.

Даты пересдачи — 4 и 5 июля. В эти дни можно пересдать один из экзаменов — тот, результат по которому не устраивает. Однако, предупредил Владимир Щукин, результат первого экзамена при этом аннулируется. То есть, гипотетически возможна ситуация, когда было «3», а стало «2».

Сдавать ЕГЭ в этом году будут 14 798 человек. Из них — 13 125 чел. — выпускники этого года и чуть больше тысячи человек — выпускники прошлых лет.

На сдачу ОГЭ (экзамены после 9 класса) записались 35 тысяч человек. Из них 33 317 заканчивают 9-ый класс в этом году, 2050 чел. — те, кто по каким-то причинам не смог пройти итоговую аттестацию сразу по окончании 9 класса.

Владимир Щукин добавил, что сдать ЕГЭ могут и выпускники колледжей, лицеев, училищ. Это нужно ребятам, которые, получив профессию, хотят пойти в вузы.

— Выпускникам ссузов нужно прийти в школу и написать заявление о сдаче ЕГЭ экстерном, — объяснил Владимир Щукин. — Такой выпускник вносится в базу данных. После чего ему нужно пройти итоговую аттестацию и получить допуск к экзамену. Обычно ребят, сдающих экстерном, приглашают на досрочную сдачу ЕГЭ.

Рванее «Прецедент» писал: монополия на провода: мэрию Новосибирска и МКП «ГЭТ» уличили в завышении тарифов для операторов связи.

Екатерина СОСНИНА.

образование