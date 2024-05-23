Мэр Новосибирска отметил улучшения в уборке Октябрьского района

Напомним, что в начале мая глава Новосибирска проверил, как убирают Октябрьский район, в частности улицы: Восход, Бориса Богаткова, Никитина, Добролюбова, Лескова. Мэр отмечал, что после увиденного ему захотелось «самому взять лопату».
— Замечаний много, как и в целом по городу: грязь и смёт у бордюров, несанкционированные свалки, мешки с мусором после субботника, — возмущался градоначальник.
Сегодня Максим Кудрявцев вновь приехал в Октябрьский район с проверкой. По его словам, улучшения в уборке заметны, однако работы предстоит ещё много.
— На территории выявили 12 свалок, по каждой найдены решения. Мусорные мешки вывезли, убирают смёт на магистралях, продолжают ямочный ремонт, — написал мэр Новосибирска в своем Telegram-канале.
Градоначальник добавил, что сейчас необходимо усилить работы на второстепенных дорогах — «они важны людям не меньше, чем главные улицы».
Ранее «Прецедент» писал о том, сколько денег нужно на обеспечение ливневой канализацией всех улиц Новосибирска.
Егор САФРОНОВ.