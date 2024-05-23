«Впечатления невероятные»: власти рассказали, почему репатрианты выбирают Калининград

Репатрианты всё чаще выбирают Калининградскую область, так как адаптация к новому месту жительства здесь проходит более мягко. Об этом рассказала первый заместитель Центра содействия переселению «Соотечественник» Лариса Косарева на конференции в РАНХиГС в среду, 22 мая.
Мероприятие было организовано Центром международного сотрудничества «Мосты Балтики».
«Многие иностранцы, которые приезжают в регион в качестве туристов, — это наши будущие участники программы репатриации. Они приезжают сюда на разведку, смотреть, что такое Калининград, можно ли здесь работать, учиться, отдыхать, приобрести жильё. Впечатления невероятные. Кто-то видит в наших улочках Германию, кто-то Голландию, Ригу. Мы настолько разнообразны, но похожи на Европу, что на адаптацию уходит мало времени».
Семьям, возвращающимся в РФ, единовременно выплачиваются 32 тысячи рублей на каждого члена семьи. Предусматривается также компенсация расходов на адаптацию:
- медицинское освидетельствование,
- признание учёных степеней, званий, образования, квалификации, полученных в иностранном государстве,
- аренду квартиры в течение полугода.
Сумма может варьироваться в зависимости от потребности, но не превышать 135 тысяч рублей. У репатриантов сохраняется ряд льгот, полученных в государствах, откуда они приехали. Например, не требуется отказываться от пенсии.