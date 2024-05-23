«Впечатления невероятные»: власти рассказали, почему репатрианты выбирают Калининград

«Многие иностранцы, которые приезжают в регион в качестве туристов, — это наши будущие участники программы репатриации. Они приезжают сюда на разведку, смотреть, что такое Калининград, можно ли здесь работать, учиться, отдыхать, приобрести жильё. Впечатления невероятные. Кто-то видит в наших улочках Германию, кто-то Голландию, Ригу. Мы настолько разнообразны, но похожи на Европу, что на адаптацию уходит мало времени».