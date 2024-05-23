На каких улицах Новосибирска с 27 мая отключат горячую воду?

В Новосибирске с 27 мая начнутся мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения на левом берегу города. В связи с этим запланировано отключение горячей воды. График отключения опубликовали на сайте СГК.
С 27 мая по 9 июня отключения горячей воды ожидаются на территории Ленинского района, который относится к ТЭЦ-3. В связи с этим без горячей воды останутся следующие улицы: Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Троллейный жилмассив, Киевская, Новосибирская, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова. Также отключения коснутся «Чистой слободы», ЖК «Любимого» и жилого комплекса «Радуга».
Помимо этого, отключения пройдут на следующих территориях: Западный и Юго-Западный жилмассивы, ЖК «Аквамарин», посёлок Затон, промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе улиц Станционной, 2-й Станционной и Олимпийской, Котовского (от Сада Кирова до Пархоменко), Пархоменко, Плахотного, Костычева (от Титова до Котовского), Титова (от Серафимовича до ЖК «Чистая слобода»), Дружбы, Станиславского (между площадями Станиславского и Труда), Петропавловская (от Титова до Пархоменко).
Посмотреть, на каких улицах запланированы работы, можно на интерактивной карте отключения горячей воды.