На каких улицах Новосибирска с 27 мая отключат горячую воду?

Помимо этого, отключения пройдут на следующих территориях: Западный и Юго-Западный жилмассивы, ЖК «Аквамарин», посёлок Затон, промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе улиц Станционной, 2-й Станционной и Олимпийской, Котовского (от Сада Кирова до Пархоменко), Пархоменко, Плахотного, Костычева (от Титова до Котовского), Титова (от Серафимовича до ЖК «Чистая слобода»), Дружбы, Станиславского (между площадями Станиславского и Труда), Петропавловская (от Титова до Пархоменко).