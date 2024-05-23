Где в Омске помыться, когда отключат горячую воду?

Это муниципальные бани, которые расположены во всех районах города. Всего в банном хозяйстве 6 бань: на улице Хлебная, 16, Молодогвардейская, 1, Вокзальная, 8, Чайковского, 4а, Войкова, 2 и 1-я Транспортная, 1 Все они работают по выходным, а некоторые и по пятницам. Стоимость посещения не менялась с ноября 2022 года. Согласно постановлению правительства, 1,5 часовое посещение бани будет стоить 260 рублей. Билет для детей до 7 лет в сопровождении родителей будет стоить 130 рублей. Эти цены актуальны до 1 июля. После 1 июля стоимость посещения значительно повысится. Общее отделение второго разряда: помывка будет стоить 340 рублей за 2 часа (сейчас — 260 рублей за 1,5 часа). Для детей — 170 рублей (сейчас — 130 рублей).