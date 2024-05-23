Где в Омске помыться, когда отключат горячую воду?

Первым воду отключили у абонентов ТЭЦ-5: с 21 мая по 3 июня. Следующие отключения продлятся до августа этого года. Не у всех в домах есть водонагреватели и не все хотят мыться в тазике. Для этих людей в городе есть бани.
Корреспондент omsk.aif.ru разобрался, где в Омске муниципальные бани и сколько они стоят.
Где помыться?
В Омске начался сезон отключения горячей воды и жители стали задаваться вопросом, где и как можно помыться. Самое очевидное решение, которое приходит в голову — муниципальная общественная баня. Они существуют давно и до сих пор пользуются популярностью, согласно отзывам в интернете. В 2022 году депутаты горсовета утвердили реорганизацию «Банного хозяйства» и «Банного комбината № 2». Эти две организации объединили в одну.
«Банное хозяйство».
Это муниципальные бани, которые расположены во всех районах города. Всего в банном хозяйстве 6 бань: на улице Хлебная, 16, Молодогвардейская, 1, Вокзальная, 8, Чайковского, 4а, Войкова, 2 и 1-я Транспортная, 1 Все они работают по выходным, а некоторые и по пятницам. Стоимость посещения не менялась с ноября 2022 года. Согласно постановлению правительства, 1,5 часовое посещение бани будет стоить 260 рублей. Билет для детей до 7 лет в сопровождении родителей будет стоить 130 рублей. Эти цены актуальны до 1 июля. После 1 июля стоимость посещения значительно повысится. Общее отделение второго разряда: помывка будет стоить 340 рублей за 2 часа (сейчас — 260 рублей за 1,5 часа). Для детей — 170 рублей (сейчас — 130 рублей).
Также в банях можно снять отдельный номер для двоих (600 рублей), троих (700 рублей) или четверых человек (1200). После 1 июля цены повысятся. Двухместный номер будет стоить 650 рублей в час, трёхместный — 750 рублей в час, а четырёхместный номер — 1400 рублей в час. Также в бане, можно сходить в душ за 120 рублей за 1 час (с 1 июля за 160 рублей). Кроме того, в банях есть сауны, массажные душевые, кафе и другие удобства.
Льготы.
В муниципальных банях города Омска можно помыться на льготных условиях. Льготы предоставляются горожанам, у которых нет горячего водоснабжения, воды в доме или душа. Чтобы воспользоваться льготами, нужно в муниципальное учреждение социальной поддержки подать пакет документов. Льготы дают возможность 52 раза за год посетить муниципальную общественную баню с 50% скидкой.