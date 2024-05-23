В Новосибирске рассказали о новых правилах выдачи школьных медалей

Золотая медаль — заветная мечта любого отличника. Это — не только возможность показать ее внукам, но и дополнительные баллы при поступлении вуз. Правда, каждый вуз сам решает, сколько баллов начислять за медали, но, в принципе, за золото можно получить до 10 дополнительных баллов. Серебряная медаль дает порядка трех дополнительных баллов.