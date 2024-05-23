В Новосибирске рассказали о новых правилах выдачи школьных медалей

Золотая медаль — заветная мечта любого отличника. Это — не только возможность показать ее внукам, но и дополнительные баллы при поступлении вуз. Правда, каждый вуз сам решает, сколько баллов начислять за медали, но, в принципе, за золото можно получить до 10 дополнительных баллов. Серебряная медаль дает порядка трех дополнительных баллов.
Как рассказал заместитель министра образования Владимир Щукин, для получения золотой медали нужно иметь пятерки по всем предметам и как минимум два экзамена сдать на оценку не ниже 70 балов. При этом одним из предметов должен быть обязательно русский язык.
Для получения серебряной медали допускают две четверки в аттестате и оценки за экзамены не ниже 60 баллов по русскому языку и еще какому-нибудь предмету.
— Новшество в том, что раньше предметами по которым должно быть не меньше 70 и 60 баллов были русский язык и математика. Теперь математику заменили любым другим предметом, — объяснил Владимир Щукин.
Количество золотых и серебряных медалистов в Новосибирской области в последние годы остается примерно на одном уровне, как и число 100-балльников. В прошлом году 114 новосибирских выпускников набрали 100 баллов по 120 предметам. В 2022 году было 98 100-баллников.
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