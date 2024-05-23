Сколько выпускников окончат школу в этом году

Напомним, министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек объявил о предстоящих изменениях в формате ЕНТ (Единого национального тестирования). На брифинге в правительстве он сообщил, что с 2021 года, при поддержке Всемирного банка, ведется работа по реорганизации формата и содержания тестов. Теперь тестологи приступят к подготовке вопросов по новой методике, приближенной к SAT — стандартизованному тесту для приёма в вузы США. Новая база данных будет содержать минимум 50 тысяч вопросов, которые начнут использоваться в ЕНТ. Также изменится модель самого тестирования. Абитуриенты смогут сдавать ЕНТ пять раз: два тестовых, два основных и одно на платное обучение.