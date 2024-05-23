Трамвай № 19 начнет курсировать в Нижнем Новгороде 25 мая

Работа трамвайного маршрута № 19 будет возобновлена в Нижнем Новгороде с 25 мая, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в соцсетях.
Ремонтные работы на трамвайных путях на пересечении улиц Бекетова и Нартова завершены.
«На пересечении улиц выполнены работы по полной замене стрелочного узла на бетонном основании, восстановлению асфальтового покрытия. На участке Терешковой — Нартова восстановлено благоустройство: асфальтирование переездов, остановочных площадок, выполнено озеленение прилегающих территорий».
Кроме того, в связи с реконструкцией трамвайных путей и тяговой подстанции № 9 планируется закрытие трамвайного маршрута № 8. Курсировать по схеме транспорт не будет с 25 мая до 1 ноября.
Ранее сообщалось, что отдельную полосу для поворота к ТЦ «Океанис» организуют на проспекте Гагарина.