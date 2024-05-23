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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Непогода сохранится до 25 мая.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 78% 756 мм рт. ст. +21°

В ближайшие часы в Новосибирской области ожидаются ливни, град и шквалистый ветер. Региональное МЧС в связи с надвигающейся непогодой объявило штормовое предупреждение.

— До конца дня 23 мая и ночью 24 мая ожидаются местами дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 22−25 м/с, — говорится в сообщении.

В ближайшие сутки температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, местами ожидается понижение температуры до +1. Днем в регионе потеплеет до +16…+23.

Спасатели призвали новосибирцев не подходить к ветхим конструкциям, рекламным щитам. Также не стоит оставлять авто под опорами ЛЭП и деревьями.