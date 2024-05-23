В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

В ближайшие часы в Новосибирской области ожидаются ливни, град и шквалистый ветер. Региональное МЧС в связи с надвигающейся непогодой объявило штормовое предупреждение.
— До конца дня 23 мая и ночью 24 мая ожидаются местами дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 22−25 м/с, — говорится в сообщении.
В ближайшие сутки температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, местами ожидается понижение температуры до +1. Днем в регионе потеплеет до +16…+23.
Спасатели призвали новосибирцев не подходить к ветхим конструкциям, рекламным щитам. Также не стоит оставлять авто под опорами ЛЭП и деревьями.