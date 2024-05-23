В Прокопьевске участник СВО задержал наркосбытчицу и передал полиции

В Прокопьевске участник СВО сержант Николай Митрофанов, находясь в отпуске, задержал наркосбытчицу и передал её сотрудникам полиции. Местный житель сообщил правоохранителям, что удерживает женщину, которая делала тайники с наркотиками, рассказали в пресс-службе ведомства. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемую. У неё обнаружили более 50 граммов синтетической «соли», а также ещё 23 свёртка в тайниках. Всего из незаконного оборота изъяли около 90 граммов наркотиков. Оперативники установили, что задержанная работала курьером теневого интернет-магазина по продаже запрещённых веществ. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия она заключена под стражу. Бдительный житель Прокопьевска пояснил, что увидел из окна своей квартиры, как женщина делает тайники, и решил пресечь её действия. Он призвал всех кузбассовцев не оставаться равнодушными, когда совершаются правонарушения или преступления. Глава Прокопьевска Максим Шкарабейников и председатель городского совета народных депутатов Забира Вальшина вручили бойцу благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, а также поощрили полицейских, принимавших участие в задержании подозреваемой.