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Волгоградцам рассказали, что делать в случае задержки зарплаты

Специалист SuperJob объяснил, что делать, если работодатель задерживает заработную плату.

Источник: Волгоградская правда

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан выплачивать сотрудникам зарплату 2 раза в месяц, а вот конкретные дни определяет он сам. Зарплата должна выдаваться в строго установленные дни (или накануне, если день выплаты выпадает на нерабочий). Невыплата считается нарушением законодательства.

Если сроки нарушаются, работодатель обязан выплатить сотруднику дополнительную компенсацию за каждый день задержки. Ее размер — не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день.

Если работодатель нарушает сроки выплаты, у работника есть несколько вариантов действий. Например, он может обратиться в Государственную инспекцию труда с жалобой или с исковым заявлением в суд.

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