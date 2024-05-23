Волгоградцам рассказали, что делать в случае задержки зарплаты

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан выплачивать сотрудникам зарплату 2 раза в месяц, а вот конкретные дни определяет он сам. Зарплата должна выдаваться в строго установленные дни (или накануне, если день выплаты выпадает на нерабочий). Невыплата считается нарушением законодательства.
Если сроки нарушаются, работодатель обязан выплатить сотруднику дополнительную компенсацию за каждый день задержки. Ее размер — не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день.
Если работодатель нарушает сроки выплаты, у работника есть несколько вариантов действий. Например, он может обратиться в Государственную инспекцию труда с жалобой или с исковым заявлением в суд.