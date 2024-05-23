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В Башкирии ночью 24 мая ожидаются заморозки до −6°

В Башкирии ночью 24 мая ожидаются заморозки до −6°.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Агентство «Москва»

Ночью 24 мая в большей части районов Башкирии ожидаются заморозки от −1° до −6°, местами температура воздуха поднимется до +4°, днем +10°, +15°.

В ближайшие сутки по республике прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 2−7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В Уфе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 2−7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью ожидаются заморозки 0°,-2°, в центре города температура воздуха прогнозируется ночью до +3°, днем +13°, +15°.