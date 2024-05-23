В Башкирии ночью 24 мая ожидаются заморозки до −6°.

В Уфе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 2−7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью ожидаются заморозки 0°,-2°, в центре города температура воздуха прогнозируется ночью до +3°, днем +13°, +15°.