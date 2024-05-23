«Женских вагонов» станет больше в Казахстане

Также в пресс-службе компании рассказали, что за первый квартал 2024 года свыше 70 тыс. женщин воспользовались услугой «Женские вагоны». Этот показать вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В женских вагонах разрешен проезд детей мужского пола до семи лет.