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«Женских вагонов» станет больше в Казахстане

Председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов 23 мая на брифинге рассказал, что «Женские вагоны» запустят еще по трем маршрутам в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Жанибек Тайжанов рассказал, что количество женских вагонов ежегодно увеличивается. В этом году планируется добавить еще по трем маршрутам:

  • «Астана — Семей»,
  • «Актобе — Алматы»,
  • «Алматы — Шымкент».

Он также напомнил, что на сегодняшний день поезда с женскими вагонами курсируют по восьми маршрутам. По данным пресс-службы АО «Пассажирские перевозки», это:

  • № 77/78 «Алматы — Мангистау»,
  • № 351/352 «Алматы — Оскемен»,
  • № 45/46 «Павлодар — Туркестан»,
  • № 37/38 «Мангистау — Семей»,
  • № 47/48 «Атырау — Астана»,
  • № 33/34 «Актобе — Алматы-1»,
  • № 4/3 «Астана — Алматы-2»,
  • № 71/72 «Астана — Шымкент».

Также в пресс-службе компании рассказали, что за первый квартал 2024 года свыше 70 тыс. женщин воспользовались услугой «Женские вагоны». Этот показать вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В женских вагонах разрешен проезд детей мужского пола до семи лет.