«Женских вагонов» станет больше в Казахстане

Жанибек Тайжанов рассказал, что количество женских вагонов ежегодно увеличивается. В этом году планируется добавить еще по трем маршрутам:
- «Астана — Семей»,
- «Актобе — Алматы»,
- «Алматы — Шымкент».
Он также напомнил, что на сегодняшний день поезда с женскими вагонами курсируют по восьми маршрутам. По данным пресс-службы АО «Пассажирские перевозки», это:
- № 77/78 «Алматы — Мангистау»,
- № 351/352 «Алматы — Оскемен»,
- № 45/46 «Павлодар — Туркестан»,
- № 37/38 «Мангистау — Семей»,
- № 47/48 «Атырау — Астана»,
- № 33/34 «Актобе — Алматы-1»,
- № 4/3 «Астана — Алматы-2»,
- № 71/72 «Астана — Шымкент».
Также в пресс-службе компании рассказали, что за первый квартал 2024 года свыше 70 тыс. женщин воспользовались услугой «Женские вагоны». Этот показать вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В женских вагонах разрешен проезд детей мужского пола до семи лет.