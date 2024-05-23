Купальный сезон 2024 в Крыму: когда вода прогреется до комфортных температур

Тепло в этом году пришло намного раньше обычного. Уже в марте местные жители и гости полуострова решили сменить пуховики и теплые ботинки на легкие рубашки и босоножки. Казалось, что вот-вот — и купальный сезон можно будет открыть! Но холодный май быстро изменил планы, поэтому вода в море долго оставалась прохладной.