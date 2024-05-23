Купальный сезон 2024 в Крыму: когда вода прогреется до комфортных температур

Тепло в этом году пришло намного раньше обычного. Уже в марте местные жители и гости полуострова решили сменить пуховики и теплые ботинки на легкие рубашки и босоножки. Казалось, что вот-вот — и купальный сезон можно будет открыть! Но холодный май быстро изменил планы, поэтому вода в море долго оставалась прохладной.
Рассказываем, когда начнется купальный сезон 2024 в Крыму.
Купальный сезон 2024 в Крыму
Теплое и чистое море притягивает курортников из разных уголков страны. В Крым приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы и других городов, ведь здесь красивая природа и комфортная погода.
Официально купальный сезон на полуострове открывается в июне, когда вода прогревается до 19−20 градусов. Но иногда в море можно встретить людей даже в мае. В последний весенний месяц на крымских побережьях спокойно загорают туристы, но в море лезут только самые смелые.
Где самое теплое море
К концу мая температура морской воды достигает 15−18 градусов. Теплее всего купаться в Севастополе и на побережье Азовского моря, так как там море успевает прогреться до 16−18 градусов. Уже сейчас вода у берегов Ялты и Алушты достигла 18 градусов, а в Черноморском и Керченском проливе — почти 19!
По словам синоптиков, температура морской воды всегда непредсказуема. Ее сложно точно спрогнозировать. Даже в самые жаркие летние дни она может резко остыть из-за холодного течения, штормов и ветра.
Однако, как рассказала КП-Крым замначальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай, в ближайшее время столбики термометра покажут до +28−30 градусов тепла. Погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. На полуострове ожидается летнее тепло, а в южных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.