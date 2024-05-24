Участников ПМЭФ обяжут сдать ПЦР-тест

К слову, исследование проводится один раз. Результат ПЦР-теста будет действителен в течение всего форума. Организаторы мероприятия добавили, что если участник планирует аккредитовать личный автомобиль с водителем, тот также обязан предоставить результаты этого обследования. Пройти ПЦР-тестирование можно будет исключительно в профильных центрах форума, организованных Роспотребнадзором.