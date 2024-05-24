Участников ПМЭФ обяжут сдать ПЦР-тест

Будущих участников Петербургского международного экономического форума обязали сдать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресса.
— Все, кто будет присутствовать на площадке, в обязательном порядке должны пройти ПЦР-тестирование. Тест нужно сделать за сутки до первого посещения, но не ранее 07:00 4 июня, — говорится в сообщении организаторов.
К слову, исследование проводится один раз. Результат ПЦР-теста будет действителен в течение всего форума. Организаторы мероприятия добавили, что если участник планирует аккредитовать личный автомобиль с водителем, тот также обязан предоставить результаты этого обследования. Пройти ПЦР-тестирование можно будет исключительно в профильных центрах форума, организованных Роспотребнадзором.
Напомним, Петербургский международных экономический форум будет проходить в городе с 5 по 8 июня. Власти Северной столицы заявили, что подготовка к этому событию находится на финальной стадии. Свое участие в ПМЭФ уже подтвердили представители 110 стран.