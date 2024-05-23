В парках гулять невозможно! Краснодарцев атакуют полчища неизвестных насекомых

Жители Краснодара обеспокоены — на улицах города с приходом тепла появилось много насекомых. Причем, определить, какому виду они принадлежат, очень трудно. Мелкие назойливые мушки мешают гулять в парках и скверах, залетают через окна в дома.
«Гуляем с ребенком, приходится кучу средств на себя наносить, чтобы не липла всякая живность. Вечером вообще не выходим», — жалуется молодая мама Ирина.
По словам эксперта, летающий гнус активно расплодился из-за хороших условий. На Кубани в этом году рано пришла теплая весна, а потом полили дожди — идеальные условия для насекомых.
«Сейчас самое время рождения разного вида насекомых. Их наибольшее разнообразие мы видим весной. Начали вылетать комары, гнус, она же мошка. Большое количество тли с крыльями, а есть генерация бескрылая. Летают также поденки», — пояснил «КП»-Кубань" член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.
Бурное нашествие насекомых прекратится в ближайшее время. Но некоторые виды останутся на все лето. Например, комары будут надоедать до самой осени, пока окончательно не похолодает.