В парках гулять невозможно! Краснодарцев атакуют полчища неизвестных насекомых

«Сейчас самое время рождения разного вида насекомых. Их наибольшее разнообразие мы видим весной. Начали вылетать комары, гнус, она же мошка. Большое количество тли с крыльями, а есть генерация бескрылая. Летают также поденки», — пояснил «КП»-Кубань" член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.