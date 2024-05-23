Новосибирцы не успевают отдохнуть во время отпуска

В Новосибирске работники не успевают отдохнуть во время основного отпуска. К такому выводу пришел популярный портал hh.ru.
Специалисты провели опрос. По его результатам оказалось, что 29% жителей региона не успели сходить в отпуск за последние пять месяцев. 40% респондентов указали, что официальный отпуск слишком короткий, чтобы полноценно отдохнуть.
4% новосибирцев считают, что время отдыха можно сократить. Большинство опрошенных, которые успели взять отпуск, признались: они занимались бытовыми делами и повседневными задачами.
Еще 24% жителей путешествовали по России, 14% — смогли провести отпуск за границей.