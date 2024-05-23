«Она до последнего рвалась работать»: в Казани простились с журналисткой Ликой Исаевой

«Она была уже тяжело больна и находилась в больнице. Тем не менее на планерке поступила от нее тема — она хотела поехать на мероприятие в МВД. Я сразу позвонил ей и попросил подумать о себе, о своем здоровье. Я говорил ей, что тема очень хорошая, но если она ее не сдаст, газета не встанет. Убедить ее я не смог, и мне пришлось позвонить в полицию и попросить, чтобы с ней связались и сообщили, что мероприятие переносится на другой день. Это был единственный вариант, чтобы оставить Лику в больнице. Она до последнего рвалась работать», — рассказал главред газеты «Республики Татарстан».