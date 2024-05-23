В Пермь привезут святыню из собора на Красной площади

Московский список Казанской иконы Божией Матери — икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. В 1611 году образ был принесен под занятую польско-литовскими интервентами Мocквy. После трехдневной молитвы и поста всего русского войска Пресвятая Богородица помогла освободить город от захватчиков.