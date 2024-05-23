В Пермь привезут святыню из собора на Красной площади

27 и 28 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми будет пребывать Казанская икона Божией Матери, хранящаяся в Казанском соборе на Красной площади в Москве. Святыню привезут в Пермь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Казанский образ Божией Матери отправился по городам России в рамках Всероссийского молебна о Победе. Великая святыня начала свой путь 6 мая и за несколько месяцев проедет более 50 городов России, включая новые регионы.
Чудотворная Казанская икона Божией Матери покровительствует сражающимся воинам. Во время ее пребывания в Перми перед образом постоянно будут совершаться молебны и у верующих будет возможность поклониться святыне, помолиться за наших бойцов и их скорейшее победоносное возвращение домой.
Адрес Свято-Троицкого кафедрального собора: г. Пермь, ул. Монастырская, 95.
СПРАВКА «КП».
Московский список Казанской иконы Божией Матери — икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. В 1611 году образ был принесен под занятую польско-литовскими интервентами Мocквy. После трехдневной молитвы и поста всего русского войска Пресвятая Богородица помогла освободить город от захватчиков.
В 1812 году французские оккупанты сняли с иконы драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Русская Победа в Отечественной войне 1812 года и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы.
В 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретен только 105 лет спустя. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года — в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.