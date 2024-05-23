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Более 35 тыс. жителей Прикамья могут остаться без газа из-за долгов

Абонентская служба «Газпром межрегионгаз Пермь» направит уведомления об отключении газа 35 тыс. должников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: Коммерсантъ

По данным на май 2024 года, более чем двухмесячную задолженность перед «Газпром межрегионгаз Пермь» имеют свыше 35 тыс. жителей многоквартирных домов и частного сектора Прикамья. Такая просрочка является основанием для отключения от сети газоснабжения.

С начала 2024 года от газоснабжения за долги отключены более 500 абонентов-должников как в многоквартирных, так и в частных домах.

При отказе должника обеспечить доступ на территорию домовладения для ограничения газоснабжения поставщик может обрезать подводящий подземный газопровод. В этом случае возобновление газоснабжения для абонента становится еще более затратным.