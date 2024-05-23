От «Лебединого озера» до матча «Крыльев»: куда сходить в Самаре в выходные 25−26 мая 2024

До выходных остаются считанные часы, синоптики обещают самарцам теплую погоду, а значит — самое время выйти из дома и насладиться красочными мероприятиями. Тем более, что самарская афиша пестрит событиями на любой вкус. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре в выходные
Концерты в Самаре в выходные
Дети Rave (16+).
Когда: 25 мая, 20.00.
Где: концертный зал «Сигнал» (ул. Лесная, 23, корп. 2).
Билеты: 1400−2300 рублей.
Дети Rave — музыкальный проект, основанный уроженцем Благовещенска Ильей Бурковым. Это электронная музыка с мощными битами и откровенными темами, которая полюбилась публике еще в 2018 году.
Aikko (12+).
Когда: 26 мая, 19.00.
Где: No Name Bar (ул. Братьев Коростелевых, 170).
Билеты: 1200−9200 рублей.
Настоящее имя рэпера Aikko — Владислав Кособуцкий. Исполнитель из Беларуси характеризуется отсутствием «замыленных» тем про деньги и алкоголь. На концерте в Самаре Aikko исполнит самые популярные и новые песни, которые еще не вышли.
Спектакли в Самаре в выходные
«Евгения» (16+).
Когда: 25 мая, 18.00.
Где: театр «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27).
Билеты: 450−900 рублей.
«Евгения» — первый драматургический опыт Пьера Бомарше, французского драматурга и публициста. Основной сюжет крутится вокруг юной красавицы Евгении, которую жестоко обманывает молодой граф. Но справедливость торжествует: граф раскаивается, а Евгения прощает неверного возлюбленного.
«Мюнхгаузен» (12+).
Когда: 25 мая, 12.00.
Где: театр драмы им. Горького (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−1500 рублей.
Нестандартная подача сюжета, отличная игра актеров — так зрители описывают спектакль «Мюнхгаузен». Режиссер Наталья Слащева объединила три возраста барона Мюнхгаузена и его супруги Марты. Зрители увидят Мюнхгаузена молодым, переживающего кризис средних лет и в старости.
«Лебединое озеро» (6+).
Когда: 26 мая, 15.00.
Где: Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−3000 рублей.
«Лебединое озеро» — настоящий символ балетного искусства. Это история о заколдованной девушке, любви и верности, покорившая сердца зрителей много лет назад.
Куда сходить в Самаре с детьми в выходные
«Красная шапочка, или По дороге к бабушке» (0+).
Когда: 25 мая, 11.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 500 рублей.
В основе сюжета — любимая детская сказка о Красной Шапочке, ее бабушке и сером волке. Однако в постановке это не злой и опасный хищник, а добрый, любящий красоту и мечтающий о друге художник. Настоящими злодеями оказываются хитрая лиса и глупый охотник.
«Маленький принц» (6+).
Когда: 26 мая, 13.00.
Где: театр «Место действия» (ул. Никитинская, 53).
Билеты: 700−1100 рублей.
«Маленький принц» — это сказка-притча. Ее зрителям расскажут не только актеры, но и невероятно красивые куклы, ожившие и говорящие. Их создателем является художница Татьяна Столярова.
Спортивные мероприятия в Самаре в выходные
Матч «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород» (0+).
Когда: 25 мая, 17.30.
Где: стадион «Солидарность Самара Арена» (ул. Демократическая, 57).
Билеты: 300−6000 рублей.
«Крылья Советов» и «Пари НН» сыграют в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Игру рассудит Алексей Сухой (Люберцы). Перед матчем болельщики смогут встретиться с бывшим капитаном самарской команды Мэттью Бутом. Также перед зрителями выступит группа «Отпетые мошенники».