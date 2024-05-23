От «Лебединого озера» до матча «Крыльев»: куда сходить в Самаре в выходные 25−26 мая 2024

До выходных остаются считанные часы, синоптики обещают самарцам теплую погоду, а значит — самое время выйти из дома и насладиться красочными мероприятиями. Тем более, что самарская афиша пестрит событиями на любой вкус. Рассказываем, куда можно сходить в Самаре в выходные 25—26 мая 2024 года.