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В Омской области на выходных похолодает до ноля градусов

В ночь на 25 и 26 мая в Омской области ожидается от +5 до 0 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 78% 756 мм рт. ст. +21°

В ночные часы субботы в некоторых районах также возможны заморозки до −5 градусов.

Днём 25 мая в регионе будет +9…+14 градусов. 26 мая — от +14 до +19 градусов. Пройдут небольшие дожди.

Также, по данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 25 мая местами возможен туман. Атмосферное давление в субботу и воскресенье будет падать.

25 мая днём ветер подует со скоростью 7−12 м/с. 26 мая его скорость составит 5−10 м/с с порывами 15 м/с.

Напомним, что по прогнозам аномальной жары этим летом в Омской области не ожидается. Количество осадков в июне может быть больше нормы, а июль, возможно, будет холоднее обычного.