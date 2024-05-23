Столетней волгоградке присвоили статус «Житель осажденного Сталинграда»

Зоя Ивановна Тепловодская — коренная сталинградка. До войны она жила с семьей в поселке Дар-гора в Ворошиловском районе. Когда началась Сталинградская битва, ей было 18 лет, сообщает пресс-служба Волгоградской областной думы.
Пенсионерка призналась, что до сих пор помнит, как в ходе бомбежки 23 августа 1942 года был ранен ее дедушка и погибла бабушка, а спустя два дня сгорел дом. Семья жила в окопах, питалась горелым зерном и соей, а за несколько месяцев до победы с фронта пришла похоронка на отца.
После окончания Великой Отечественной войны Зоя Ивановна вышла замуж и занималась воспитанием детей. Сейчас она живет в семье внука в Советском районе Волгограда.