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На Красноярск обрушилась первая в этом году гроза с градом

На некоторых участках размыло асфальт.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 69% 757 мм рт. ст. +21°
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске 23 мая прошла первая в этом году гроза. Наиболее чувствительно она прошлась по левобережью.

В Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах помимо дождя прошёл град. Закончилась гроза довольно быстро, но некоторые улицы успело затопить, в частности Калинина, Маерчака, район «Космоса» — там размыло асфальт.

После дождя на улицы Красноярска вывели технику для откачки воды.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске произошло массовое ДТП на Высотной. Грузовик протаранил девять автомобилей.