На Красноярск обрушилась первая в этом году гроза с градом

В Красноярске 23 мая прошла первая в этом году гроза. Наиболее чувствительно она прошлась по левобережью.
В Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах помимо дождя прошёл град. Закончилась гроза довольно быстро, но некоторые улицы успело затопить, в частности Калинина, Маерчака, район «Космоса» — там размыло асфальт.
После дождя на улицы Красноярска вывели технику для откачки воды.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске произошло массовое ДТП на Высотной. Грузовик протаранил девять автомобилей.