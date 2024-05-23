Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Прикамья работают над запуском прямого авиарейса Пермь — Бухара

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Власти Пермского края планируют запустить прямой авиарейс между Пермью и Бухарой. Об этом рассказал зампредседателя краевого правительства и глава регионального министерства промышленности и торговли Алексей Чибисов на форуме «Дни пермского бизнеса».

Источник: Podrobno.uz

Также стало известно, что правительство региона планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном. Делегация республики во главе с министром Журабеком Мирзамахмудовым провела встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махонининым.

Кроме того, на форуме состоялось заседание краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, на котором обсуждались планы по подготовке дорожной карты.

«Она будет способствовать расширению сотрудничества между Пермским краем и Узбекистаном», — рассказал Алексей Чибисов.

Отмечается, что Бухарская область представляет особый интерес для властей Пермского края, как центр науки и образования.

экономика