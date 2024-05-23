Власти Прикамья работают над запуском прямого авиарейса Пермь — Бухара

Также стало известно, что правительство региона планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном. Делегация республики во главе с министром Журабеком Мирзамахмудовым провела встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махонининым.
Кроме того, на форуме состоялось заседание краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, на котором обсуждались планы по подготовке дорожной карты.
«Она будет способствовать расширению сотрудничества между Пермским краем и Узбекистаном», — рассказал Алексей Чибисов.
Отмечается, что Бухарская область представляет особый интерес для властей Пермского края, как центр науки и образования.