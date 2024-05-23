Власти Прикамья работают над запуском прямого авиарейса Пермь — Бухара

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Власти Пермского края планируют запустить прямой авиарейс между Пермью и Бухарой. Об этом рассказал зампредседателя краевого правительства и глава регионального министерства промышленности и торговли Алексей Чибисов на форуме «Дни пермского бизнеса».