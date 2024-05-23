В салоне +32: в Волгограде пассажиры жалуются на неработающие кондиционеры в новых троллейбусах и автобусах

В Волгоград резко пришло лето, и если на улице в +28 еще можно жить, когда тебя обдувает ветерок, то транспорт сразу превратился в микроволновку. Волгоградские пассажиры жалуются на ужасную духоту не только в старых автобусах и троллейбусах, но и в тех, которые сошли с конвейера только в прошлом году. Четыре маленькие форточки на весь салон не спасают, огромные окна накаляются, и даже если в салоне немного людей, дышать нечем. Почему водители не включают кондиционеры?