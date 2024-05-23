В салоне +32: в Волгограде пассажиры жалуются на неработающие кондиционеры в новых троллейбусах и автобусах

В Волгоград резко пришло лето, и если на улице в +28 еще можно жить, когда тебя обдувает ветерок, то транспорт сразу превратился в микроволновку. Волгоградские пассажиры жалуются на ужасную духоту не только в старых автобусах и троллейбусах, но и в тех, которые сошли с конвейера только в прошлом году. Четыре маленькие форточки на весь салон не спасают, огромные окна накаляются, и даже если в салоне немного людей, дышать нечем. Почему водители не включают кондиционеры?
— Стоять на светофоре и в пробке без кондиционера уже невыносимо. В салоне плюс +32 и никакого движения воздуха. У людей со слабым здоровьем может не выдержать сердце, — жалуются пассажиры нового троллейбуса на автономном ходу. — Кондуктора нет, водитель отгородился в своей кабине и даже сказать некому.
Волгоградцы не понимают, почему такая проблема возникает с новым транспортом, который закупили за огромные деньги специально с самой крутой начинкой и системой кондиционирования.
«Задача абсолютно для нас выполнимая: автобус должен быть с подогревом зимой и с охлаждением летом», говорил губернатор Андрей Бочаров, обсуждая закупку нового общественного транспорта для Волгограда. С охлаждением, как оказывается, в автобусах и троллейбусах все хорошо. С вниманием к пассажиру — плохо.
— Все системы кондиционирования в волгоградском общественном транспорте прошли проверку и обслуживание накануне сезона и работают исправно, — уверяют в администрации Волгограда. — Действительно, к нам уже поступают жалобы от пассажиров на жару и духоту в салонах. Сегодня была планерка, руководителям транспортных предприятий указали на необходимость включать кондиционеры в салоне, в том числе, по просьбам пассажиров. Люди могут просить об этом водителя.