В Воронеже умер заслуженный профессор ВГАУ Владлен Воропаев

Учёному было 83 года. Он скончался от болезни. Владлен Иванович Воропаев родился в Орловской области. Школу окончил в Задонске Липецкой области. С 1960 по 1964 год учился в ВГПУ на факультете физического воспитания. После — работал в Костёнской средней школе Хохольского района. В 1967 году начал работать во ВГАУ. Более 30 лет возглавлял кафедру физического воспитания СХИ-ВГАУ.