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Гроза с градом обрушатся на Астану

Жителей Астаны предупредили о граде и грозе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДЧС.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 78% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

Как сообщили в ДЧС, по данным синоптиков, в Астане 24 мая временами ожидается гроза, днем — град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 13−15 тепла.

При этом в Акмолинской области 24 мая синоптики прогнозируют сильные осадки (дождь с переходом в снег), на юге, востоке области гроза, днем — град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на юге области 9, днем 7−12, на юге, востоке области 15 тепла.

Напомним, ранее в Казгидромете предупреждали о ненастной погоде в ближайшие три дня на большей части республики. Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны. 24—25 мая на северо-западе, севере, 25 мая в центре Казахстана ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, временами сильные осадки.