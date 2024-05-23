Гроза с градом обрушатся на Астану

Напомним, ранее в Казгидромете предупреждали о ненастной погоде в ближайшие три дня на большей части республики. Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны. 24—25 мая на северо-западе, севере, 25 мая в центре Казахстана ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, временами сильные осадки.