На Свердловскую область надвигаются снегопады

На Свердловскую область вновь надвигается непогода. В воскресенье, 26 мая, по прогнозу синоптиков, на севере региона пройдет мокрый снег. Будет облачно, возможны временные прояснения, а также дождь. Также на севере Свердловской области 26 мая температура опустится до нуля градусов. Об этом сообщили в пресс-службе уральского Гидрометцентра.