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На Свердловскую область надвигаются снегопады

В выходные, 25 и 26 мая, в Свердловской области может пойти снег.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 78% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

На Свердловскую область вновь надвигается непогода. В воскресенье, 26 мая, по прогнозу синоптиков, на севере региона пройдет мокрый снег. Будет облачно, возможны временные прояснения, а также дождь. Также на севере Свердловской области 26 мая температура опустится до нуля градусов. Об этом сообщили в пресс-службе уральского Гидрометцентра.

— 26 мая ожидается северо-западный вечер 4−9 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду, — предупредили в Гидрометцентре.

Также стало известно, что 25 мая на севере Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами может пройти умеренный дождь. В Екатеринбурге днем 25 мая преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью тоже опустится до нуля градусов, днем столбики термометра поднимутся до 20 градусов.

Напомним, в Свердловскую область 23 мая продолжает поступать арктическая воздушная масса. Причиной холодов является антициклон, в восточной периферии которого располагается регион. Ночные заморозки практически повсеместны, за исключением юго-востока области, куда основной холод еще не успел добраться.