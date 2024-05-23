На Свердловскую область надвигаются снегопады

На Свердловскую область вновь надвигается непогода. В воскресенье, 26 мая, по прогнозу синоптиков, на севере региона пройдет мокрый снег. Будет облачно, возможны временные прояснения, а также дождь. Также на севере Свердловской области 26 мая температура опустится до нуля градусов. Об этом сообщили в пресс-службе уральского Гидрометцентра.
— 26 мая ожидается северо-западный вечер 4−9 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду, — предупредили в Гидрометцентре.
Также стало известно, что 25 мая на севере Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами может пройти умеренный дождь. В Екатеринбурге днем 25 мая преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью тоже опустится до нуля градусов, днем столбики термометра поднимутся до 20 градусов.
Напомним, в Свердловскую область 23 мая продолжает поступать арктическая воздушная масса. Причиной холодов является антициклон, в восточной периферии которого располагается регион. Ночные заморозки практически повсеместны, за исключением юго-востока области, куда основной холод еще не успел добраться.