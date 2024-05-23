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Воронежцы смогут увидеть все тарифы области на интерактивной карте

Министерство тарифного регулирования запускает новый сервис.

Источник: Комсомольская правда

Теперь жители Воронежской области легко могут узнать тариф, который действует в любой населенном пункте региона. Эта услуга доступна в интерактивной карте, которую запустило министерство тарифного регулирования области.

На карту уже нанесли данные по всем основным видам коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия. А скоро разработчики добавят тарифы на обращение с ТКО, газоснабжение, а также закончат процесс нанесения на карту оставшихся многоквартирных домов.

На карте также можно увидеть, какие ресурсоснабжающие организации обслуживают многоквартирный дом, когда были установлены тарифы.

Увидеть карту можно здесь.