Воронежцы смогут увидеть все тарифы области на интерактивной карте

Теперь жители Воронежской области легко могут узнать тариф, который действует в любой населенном пункте региона. Эта услуга доступна в интерактивной карте, которую запустило министерство тарифного регулирования области.
На карту уже нанесли данные по всем основным видам коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия. А скоро разработчики добавят тарифы на обращение с ТКО, газоснабжение, а также закончат процесс нанесения на карту оставшихся многоквартирных домов.
На карте также можно увидеть, какие ресурсоснабжающие организации обслуживают многоквартирный дом, когда были установлены тарифы.
Увидеть карту можно здесь.