Воронежцы смогут увидеть все тарифы области на интерактивной карте

На карту уже нанесли данные по всем основным видам коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия. А скоро разработчики добавят тарифы на обращение с ТКО, газоснабжение, а также закончат процесс нанесения на карту оставшихся многоквартирных домов.