Жителей Волгоградской области предупредили о шторме

До конца дня 23 мая в некоторых районах Волгоградской области заметно испортится погода. Синоптики предупреждают жителей о надвигающемся шторме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в ближайшее время ожидаются сильные дожди и ливни, а также усиление ветра до 20−25 метров в секунду.
Волгоградцев призывают соблюдать правилах безопасности. Стоит обходить стороной шаткие конструкции, а также необходимо помнить, что парковка автомобиля под старыми деревьями чревато проблемами.
Добавим, что 24 мая на территории региона будет тепло — до +23 градусов. Также синоптики обещают дожди и ветер до 15−20 метров в секунду.