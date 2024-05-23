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Жителей Волгоградской области предупредили о шторме

В Волгоградской области ожидаются ливни и сильный ветер 23 мая.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 69% 757 мм рт. ст. +21°

До конца дня 23 мая в некоторых районах Волгоградской области заметно испортится погода. Синоптики предупреждают жителей о надвигающемся шторме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в ближайшее время ожидаются сильные дожди и ливни, а также усиление ветра до 20−25 метров в секунду.

Волгоградцев призывают соблюдать правилах безопасности. Стоит обходить стороной шаткие конструкции, а также необходимо помнить, что парковка автомобиля под старыми деревьями чревато проблемами.

Добавим, что 24 мая на территории региона будет тепло — до +23 градусов. Также синоптики обещают дожди и ветер до 15−20 метров в секунду.