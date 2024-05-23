Жителей Волгоградской области предупредили о шторме

До конца дня 23 мая в некоторых районах Волгоградской области заметно испортится погода. Синоптики предупреждают жителей о надвигающемся шторме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, в ближайшее время ожидаются сильные дожди и ливни, а также усиление ветра до 20−25 метров в секунду.