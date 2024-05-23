СМИ: Испания изменила правила ввоза собак и кошек из РФ и Белоруссии

По ее информации, министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства выпустило информационную справку для владельцев питомцев, а также для ветеринаров. Так, с 16 сентября 2024 года существенные изменения коснутся собак, кошек и хорьков из России и Белоруссии. В частности, для ввоза этих животных потребуется предъявить тест на наличие антител к бешенству.