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СМИ: Испания изменила правила ввоза собак и кошек из РФ и Белоруссии

Газета 20 Minutos отметила, что министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства выпустило соответствующую информационную справку.

Источник: Ave Calvar/CC0

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Власти Испании решили изменить требования к ввозу собак, кошек и домашних хорьков из России и Белоруссии. Об этом сообщила газета 20 Minutos.

По ее информации, министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия королевства выпустило информационную справку для владельцев питомцев, а также для ветеринаров. Так, с 16 сентября 2024 года существенные изменения коснутся собак, кошек и хорьков из России и Белоруссии. В частности, для ввоза этих животных потребуется предъявить тест на наличие антител к бешенству.

Эта мера направлена среди прочего на предотвращение возможного распространения заболевания на территории страны.

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