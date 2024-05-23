Долгожданное событие: когда откроется и чем удивит филиал Третьяковской галереи в Самаре

Продажа билетов на торжественное открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре открылась в четверг, 23 мая 2024 года. Стоимость зависит от категории посетителей. Так, посещение мероприятия для взрослых обойдется в 600 рублей; для пенсионеров, студентов, многодетных семей, учащихся от 18 лет, сотрудников музея — 350 рублей; для детей от 7 до 17 лет включительно — 300 рублей; для участников СВО, их жен и детей до 17 лет — бесплатно. Ознакомиться с полным списком категорий и приобрести билеты можно на официальном сайте филиала Третьяковской галереи в Самаре.