Долгожданное событие: когда откроется и чем удивит филиал Третьяковской галереи в Самаре

Уже на следующей неделе в Самаре состоится торжественное открытие филиала государственной Третьяковской галереи. Он заработает в обновленной фабрике-кухне на улице Ново-Садовой, 149. Рассказываем, когда открытие Третьяковки в Самаре, какая планируется программа и где купить билеты.
Самарский филиал Третьяковской галереи: дата открытия
Решение о размещении филиала Третьяковки в здании фабрики-кухни в Самаре было принято в 2018 году. Однако перед этим зданию предстояло пройти масштабную реконструкцию. Сроки восстановления и сдачи работ несколько раз сдвигались. Изначально они должны были завершиться до конца 2021 года, затем — к декабрю 2023-го. В начале этого года реконструкция была завершена и началась подготовка к долгожданному приему гостей.
До открытия осталось всего несколько дней. Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, оно назначено 29 мая 2024 года. Участие в торжественном мероприятии примет министр культуры РФ Ольга Любимова. А уже на следующий день, 30 мая 2024 года, Третьяковская галерея в Самаре примет первых посетителей.
Открытие Третьяковки в Самаре: программа мероприятия
Организаторы подготовили трехдневную программу открытия, которая продлится с 30 мая по 1 июня 2024 года включительно. Гости смогут посетить выставку «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве», записаться на экскурсию, послушать лекции, сделать сувениры своими руками, посмотреть кино о фабрике-кухне, познакомиться с современными художниками, насладиться вокально-кулинарным представлением в исполнении профессионального хора.
Сборные экскурсии по выставке «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» пройдут в 10.15; 10.30; 12.00; 12.15; 14.15; 14.30; 16.15, 16.30; 18.15; 18.30; 19.00; 19.30. Состав групп — до 15 человек в каждом временном интервале.
Открытие Третьяковки в Самаре: где купить билеты
Продажа билетов на торжественное открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре открылась в четверг, 23 мая 2024 года. Стоимость зависит от категории посетителей. Так, посещение мероприятия для взрослых обойдется в 600 рублей; для пенсионеров, студентов, многодетных семей, учащихся от 18 лет, сотрудников музея — 350 рублей; для детей от 7 до 17 лет включительно — 300 рублей; для участников СВО, их жен и детей до 17 лет — бесплатно. Ознакомиться с полным списком категорий и приобрести билеты можно на официальном сайте филиала Третьяковской галереи в Самаре.