В Петербурге ушел из жизни поэт и детский писатель Лев Гаврилов

Лев Гаврилов родился 5 января 1931 года в Казани, позднее переехал в Ленинград. Первый год блокады Ленинграда оставался в городе, затем был эвакуирован. В 1956 году окончил Ленинградский военно-механический институт по специальности «инженер-механик», после которого пришел работать в Конструкторское бюро специального машиностроения, предприятие ракетно-космической промышленности. С 1968 года — начальник отдела в конструкторском бюро. Разрабатывал артиллерийские и ракетные системы для ВМФ и ракетные комплексы для РВСН. Работал в КБ до 2007 года. Награжден знаком «Изобретатель СССР» и медалью Федерации космонавтики имени академика Сергея Королева.
Первая публикация стихов — в журнале «Краматорская правда» в 1954 году. Первая книга, «Тик-так», со стихами для детей вышла в 1957 году. Член Союза российских писателей, член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор 18 книг, среди которых: «Забавные медвежата», «Слоненок Рам», «Хитрый еж» (в соавторстве с В. Сусловым), «Чертова дюжина», «Сатирические стихи, фельетоны, басни», «Говорят, что я веселый», «Диалоги», «На веселом стадионе» (в соавторстве с В. Сусловым), «Всем на удивление», «Страна друзей» (в соавторстве с В. Сусловым), «Три стрелка», «Поговорили и хватит», «Сатира». Награжден орденом «Знак почета».