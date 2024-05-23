В Петербурге ушел из жизни поэт и детский писатель Лев Гаврилов

Лев Гаврилов родился 5 января 1931 года в Казани, позднее переехал в Ленинград. Первый год блокады Ленинграда оставался в городе, затем был эвакуирован. В 1956 году окончил Ленинградский военно-механический институт по специальности «инженер-механик», после которого пришел работать в Конструкторское бюро специального машиностроения, предприятие ракетно-космической промышленности. С 1968 года — начальник отдела в конструкторском бюро. Разрабатывал артиллерийские и ракетные системы для ВМФ и ракетные комплексы для РВСН. Работал в КБ до 2007 года. Награжден знаком «Изобретатель СССР» и медалью Федерации космонавтики имени академика Сергея Королева.