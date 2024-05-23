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В Молдове будет создана Служба, где стоматологическую помощь будут оказывать под общим наркозом

Служба создана для людей с особыми потребностями, детей и взрослых в стационарных условиях.

Источник: Комсомольская правда

Служба стоматологической медицинской помощи под общим наркозом для людей с особыми потребностями, детей и взрослых в стационарных условиях начнёт работать с 1 июня. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, служба будет оказывать бесплатную стоматологическую помощь детям в Институте матери и ребёнка и Клинике им. Емилиана Коцаги, а взрослым — в Больнице скорой помощи. Она будет оснащена всеми необходимыми ресурсами для людей с особыми потребностями, чтобы они могли получить высококачественную медицинскую помощь, передаёт moldpres.md.

медицина