В Молдове будет создана Служба, где стоматологическую помощь будут оказывать под общим наркозом

По данным ведомства, служба будет оказывать бесплатную стоматологическую помощь детям в Институте матери и ребёнка и Клинике им. Емилиана Коцаги, а взрослым — в Больнице скорой помощи. Она будет оснащена всеми необходимыми ресурсами для людей с особыми потребностями, чтобы они могли получить высококачественную медицинскую помощь, передаёт moldpres.md.