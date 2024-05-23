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Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Летний поезд «Таврия» № 163/164 Москва — Феодосия в этом году будет ходить по новому маршруту, сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Эксперсс».

«Поезд впервые пойдет через Липецк, другие крупные города по пути — Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, в Крыму останавливается в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке», — говорится в сообщении.

Первый в этом году рейс из Москвы назначен на 23 мая. Отправление из столицы — с Павелецкого вокзала в 17:45. Прибытие в Феодосию — через день в 8:50. Из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55 и прибывать в Москву через день в 5:35.

«Поезд будет отправляться из Феодосии ежедневно до 10 октября, из Москвы — ежедневно до 12 октября. В состав включены купейные плацкартные вагоны», — уточнили в компании.

С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа — Керчь, Керчь — Анапа, сообщала накануне пресс-служба Крымской железной дороги.