Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут

«Поезд впервые пойдет через Липецк, другие крупные города по пути — Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, в Крыму останавливается в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке», — говорится в сообщении.
Первый в этом году рейс из Москвы назначен на 23 мая. Отправление из столицы — с Павелецкого вокзала в 17:45. Прибытие в Феодосию — через день в 8:50. Из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55 и прибывать в Москву через день в 5:35.
«Поезд будет отправляться из Феодосии ежедневно до 10 октября, из Москвы — ежедневно до 12 октября. В состав включены купейные плацкартные вагоны», — уточнили в компании.
С 24 мая по 8 сентября 2024 года в связи с производством ремонтно-путевых работ изменяется расписание пригородных поездов Анапа — Керчь, Керчь — Анапа, сообщала накануне пресс-служба Крымской железной дороги.