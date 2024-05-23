Летний поезд Москва-Феодосия меняет маршрут

Первый в этом году рейс из Москвы назначен на 23 мая. Отправление из столицы — с Павелецкого вокзала в 17:45. Прибытие в Феодосию — через день в 8:50. Из Феодосии поезд будет отправляться в 15:55 и прибывать в Москву через день в 5:35.