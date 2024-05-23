Накануне «Последнего звонка» власти напомнили список мест для запуска фейерверков

Запускать фейерверки и прочую пиротехнику в Калининграде можно по 12-ти адресам. Это сквер на Московском пр-те (напротив Кафедрального собора), площадка у стадиона «Калининград», пруд «Поплавок», пруд на Осенней, сквер на Алданской, сквер на Гаражной-Юношеской, смотровая площадка Верхнем озере, сквер на Краснооктябрьской, сквер на Согласия — Панина, смотровая площадка на Трибуца, автостоянка на Ялтинской, 66 В, сквер на Московском — Флотской.