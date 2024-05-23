Когда отключат горячую воду в Новокузнецке в 2024 году. Адреса и даты

В Новокузнецке уже начали проверять тепловые сети, проводить испытания и подготавливать оборудование к новому отопительному сезону.
Kuzbass.aif.ru разобрался, где и когда отключат горячую воду.
Отопительный сезон в Новокузнецке завершился 13 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Кузнецов. В этот же день отопление перестали подавать и в Мыски. После этого специалисты начали проверку и испытания тепловых сетей. В это время специалисты проверяют всё оборудование, подготавливая его к новому отопительному сезону.
«Испытания тепловых сетей на прочность и плотность — целый комплекс мероприятий, направленных на выявление возможных неисправностей и подготовку инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. Это не только обязательная регламентная процедура, но и самый эффективный способ проверки теплотрасс на скрытые дефекты. К работам приступают практически сразу после завершения отопительного сезона, чтобы успеть подготовить город к зиме», — рассказали в СГК.
Зачем каждый год отключают горячую воду?
«Во время испытаний давление в трубопроводах на 25% выше рабочего. Это позволяет определить слабые места тепломагистралей. Температура воды на этот период понижается до +40 °C. Поэтому горячее водоснабжение на этот период приостанавливается», — сообщили в СГК.
Когда отключат горячую воду в Новокузнецке?
В Новокузнецке гидравлические испытания на тепловых сетях начались ещё 15 мая. Закончатся испытания 7 июля. Отключать горячую воду будут в три этапа.
Первыми останутся без горячей воды жители Центрального и Куйбышевского районов. У них отключат воду с 15.05.2024 до 28.05.2024, на 13 дней. Интересно, что все сроки гидравлических испытаний в Новокузнецке различаются. Виной всему объём работ.
Вторыми мыться в тазиках будут жители Заводского и Новоильинского районов. У них не будет воды с 24.05.2024 по 02.06.2024 (9 дней).
Последние на очереди жители Кузнецкого и Орджоникидзевского районов. Запасаться кастрюльками и тазиками им надо с 24.06.2024 по 07.07.2024. У них воду отключат ровно на две недели.