Когда отключат горячую воду в Новокузнецке в 2024 году. Адреса и даты

Отопительный сезон в Новокузнецке завершился 13 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Кузнецов. В этот же день отопление перестали подавать и в Мыски. После этого специалисты начали проверку и испытания тепловых сетей. В это время специалисты проверяют всё оборудование, подготавливая его к новому отопительному сезону.