Воронежцы могут бесплатно послушать гусли

25 мая в «Никитинке» пройдет меропиятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. Преподаватели и студенты 4 курса кафедры этномузыкологии Воронежского института искусств приготовили бесплатную лекцию-концерт «По следам фольклорных экспедиций» (из серии «Наше песенное наследие»). Студенты поделятся шедеврами национальной русской музыки, записанными в фольклорных экспедициях, и покажут пути сохранения традиционного культурного наследия в современном мире.
Лекция-концерт состоится 25 мая в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа, вход свободный (6+).
В этот же день в Никитинской библиотеке пройдет концерт академических гуслей, который посвятили Году семьи в России. Программу подготовили ученики преподавателя детской школы искусств № 7 Полины Никифоровой. В этот вечер прозвучат популярные произведения русских композиторов: «Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова, «Гопак» Модеста Мусоргского, «Кельтский танец» № 3 современного российского автора Константина Шаханова и другие.
Концерт начнется в 17.30 в корпусе «Никитинки» на ул. Орджоникидзе, 36 в отделе музыкально-нотной литературы (2-й этаж), вход свободный, 6+