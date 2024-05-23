Говорят, мы плохо живем: На отдых на заграничные моря выехало больше граждан Молдовы, чем год назад — какое направление стало самым популярным

Согласно официальной статистике, в январе-марте 2024 г. организованные молдавские туристы отдыхали в основном в Египте — 33,1% от общего объема, и Румынии — 28,2% от общего объема. Далее идут: Турция — 11,2%, Болгария — 6,6%, ОАЭ — 4% и Италия — 3%. Средняя продолжительность пребывания граждан Молдовы за границей снизилась с 6,2 дня в январе-марте 2023 г. до 5,9 дня в январе-марте 2024 г.