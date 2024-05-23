Зоны запрета движения для электросамокатов определят в Минске

Зоны на запрет движения и ограничения скорости для электросамокатов определят в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.
По данным заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, за четыре месяца 2024 года выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые передвигаются на средствах персональной мобильности. Кроме того, участились случаи использования арендных электросамокатов несовершеннолетними и их использование несколькими лицами.
В Мингорисполкоме отметили, что во время очередной рабочей встречи с операторами СПМ обсуждался вопрос, связанный с безопасным проездов пешеходных зон и перекрестков.
«При взаимодействии администраций районов столицы и операторов СПМ будут определяться зоны запрета движения и ограничения скорости СПМ», — уточнили в сообщении.
Также говорится, что будет усилена разъяснительная работа с учреждениями образования, законными представителями учащихся, с самими учащимися в части информирования о правилах использования, а также необходимости соблюдения правил дорожного движения.
«Также поднят вопрос внедрения практики блокировки пользователей, нарушающих правила пользования СПМ», — сказано в сообщении.