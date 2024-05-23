Зоны запрета движения для электросамокатов определят в Минске

По данным заместителя начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича, за четыре месяца 2024 года выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые передвигаются на средствах персональной мобильности. Кроме того, участились случаи использования арендных электросамокатов несовершеннолетними и их использование несколькими лицами.