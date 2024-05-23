Маршруты трех автобусов и троллейбуса изменят в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба администрации.
В связи с этим будут изменены маршруты автобусов №№ 54, 054 и 86 и троллейбуса № 37. Общественный транспорт пустят по улицам Педагогическая и Гагарина в сторону «Уралобуви». Отменяется остановка «улица Мира».
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства», — сообщили в мэрии.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге на улицы вышли 30 новых автобусов большого класса, закупленные они за счёт казначейского кредита.
С 22 апреля автобусы большого класса начали работу на пяти маршрутах в отдалённых микрорайонах.