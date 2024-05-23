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В регионе прогнозируется ухудшение погодных условий

Местами возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 69% 757 мм рт. ст. +21°
Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

В соответствии со штормовым предупреждением Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» с 15−17 часов и вечером 23 мая местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

— В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций, — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Ростовской области просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности!