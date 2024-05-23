В регионе прогнозируется ухудшение погодных условий

В соответствии со штормовым предупреждением Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» с 15−17 часов и вечером 23 мая местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.