Дети Бишимбаева намерены сменить фамилию

«Был хорошим человеком, но, к сожалению, опозорил и осквернил имя и память своего прадеда. Отец, конечно, навсегда останется отцом. От него нужно взять лучшее, поблагодарить за жизнь. Но и принять факт того, что тот убил человека, погубил свою жизнь и так подставил детей. Позлиться, погоревать, поплакать и отпустить. У него свой путь, и дети за отца не в ответе, они его не воспитывали, не приглашали в эту жизнь. Не обязаны его поддерживать и любить. Это мы, родители, ответственны перед детьми», — высказалась Кахарман. Дело Салтанат Нукеновой.