Тепло, без дождей и гроз не обойдется. Синоптики о погоде на 24−29 мая

«В пятницу и в предстоящие выходные погода продолжит радовать погожими теплыми днями. Температурный фон по-прежнему будет опережать календарь, при этом с ростом атмосферного давления в большинстве регионов существенных осадков не прогнозируется, лишь по западу страны в неустойчивом воздухе будут отмечаться кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами. Температура воды в реках и водоемах будет повышаться. На сегодняшний день она составляет от плюс 16 до плюс 20 градусов», — рассказали в Белгидромете.