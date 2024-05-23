Тепло, без дождей и гроз не обойдется. Синоптики о погоде на 24−29 мая

«В пятницу и в предстоящие выходные погода продолжит радовать погожими теплыми днями. Температурный фон по-прежнему будет опережать календарь, при этом с ростом атмосферного давления в большинстве регионов существенных осадков не прогнозируется, лишь по западу страны в неустойчивом воздухе будут отмечаться кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами. Температура воды в реках и водоемах будет повышаться. На сегодняшний день она составляет от плюс 16 до плюс 20 градусов», — рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 24 мая, будет преимущественно без осадков. Лишь днем по западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Днем местами по западу при грозах усиление ветра порывами 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 10−16 градусов, а днем — 22−28 градусов.
В субботу, 25 мая, ожидается преимущественно без осадков, лишь по западу страны прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью будет от плюс 6 градусов по востоку до плюс 15 градусов по юго-западу, а днем — от 21 до 27 градусов.
В воскресенье, 26 мая, погода будет преимущественно без осадков, лишь ночью в Гродненской области местами ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью будет от плюс 6 градусов по востоку до плюс 15 градусов по западу, а днем — 22−28 градусов.
По информации синоптиков, заключительная рабочая неделя мая тоже обещает быть теплой, при этом если в понедельник в республике еще будет сохраняться антициклональный характер погоды, то в дальнейшем, под влиянием неустойчивых воздушных масс, без скоротечных грозовых дождей не обойдется.
В понедельник, 27 мая, прогнозируется преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ночью столбики термометров покажут плюс 7−14 градусов, а днем — 22−29 градусов.
Во вторник, 28 мая, местами по стране пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ночью синоптики обещают 8−15 градусов, а днем — 21−28 градусов.
В среду, 29 мая, ночью местами, а днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 9−16 градус, а днем поднимется до 21−28 градусов.