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На кузбассовчанку напал с ножом коллега из-за неразделённой любви

Девушка находится в больнице, нападающий — покончил с собой.

СУ СКР по Кемеровской области расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемый, мужчина, ранее работавший в магазине в Центральном районе Новокузнецка, напал на свою бывшую коллегу. По предварительным данным, 22 мая 2024 года подозреваемый, испытывавший симпатию к своей коллеге, зашёл в магазин и нанёс ей несколько ножевых ранений в область шеи. Очевидцы происшествия немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После нападения мужчина покончил с собой.