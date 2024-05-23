На кузбассовчанку напал с ножом коллега из-за неразделённой любви

СУ СКР по Кемеровской области расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемый, мужчина, ранее работавший в магазине в Центральном районе Новокузнецка, напал на свою бывшую коллегу. По предварительным данным, 22 мая 2024 года подозреваемый, испытывавший симпатию к своей коллеге, зашёл в магазин и нанёс ей несколько ножевых ранений в область шеи. Очевидцы происшествия немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь. После нападения мужчина покончил с собой.