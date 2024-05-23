Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Воронежа прокомментировали появление фекальных рек на Шишкова

На улице засорилась канализация.

Источник: АиФ Воронеж

Две фекальные реки появились по улице Шишкова в Воронеже, сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

Одна из них появилась около дома № 103а, а вторая в районе многоэтажек № 90−100. Жильцы первого дома уже не в первый раз жалуются на засоры в канализации. По их словам, подобное происходит два-три раза в год.

«Заявок на утечку канализации по улице Шишкова в диспетчерскую службу РВК-Воронеж не поступало. В связи с запросами в социальных сетях аварийная бригада выехала на место нештатной ситуации для обследования сетей. Напомним, что в абсолютном большинстве случаев локальные утечки на сетях водоотведения во дворах домов возникают из-за засоров канализационных сетей», — рассказали в мэрии города.

ЖКХ