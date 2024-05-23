22 тысячи иностранцев в Казахстане прописались в «резиновых» квартирах

«Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых “резиновых квартирах”. В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья. В Алматинской области выявлено 13 тысяч таких фактов».