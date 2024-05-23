В каком направлении развивается Кубань: будет ли достаток и к чему готовиться жителям

Уже несколько лет Россия активно сотрудничает с Китаем. В нашу страну поставляют автомобили китайского производства, одежду и другие товары из Поднебесной. В экономическом подкасте «Деньги Кубани» на Радио КП (91.0 Fm в Краснодаре) профессор Александр Полиди ответил на вопрос «Не пора ли нам всем учить китайский?».
— Конечно, кому-то нужно учить китайский. Он становится все более и более популярным, но все-таки вещи, связанные с изменением языка как средства международного общения, не происходят за год, два, пять, десять и даже за сто лет. Все-таки английский язык остается, и будет оставаться не одно десятилетие языком международного общения. Это нам подарок, потому что более стройного, математизированного, привычного логического языка в мире не существует. Китайский, конечно, будет набирать популярность. Не будем забывать, что полтора миллиарда людей в мире говорят на китайском. Это крупнейшая сейчас экономика мира. И, естественно, потребности в изучении китайского языка для развития экономических, культурных и абсолютно любых связей будут расти.
В Краснодарском крае есть деньги?
— Конечно, есть. Мы в любом случае третий по количеству населения регион в стране. Это регион, который принял у себя все мегапроекты 2010-х годов: Олимпиаду, Формулу 1, Чемпионат мира по футболу, строительство Крымского моста. И, естественно, здесь не может не быть денег. Здесь очень крупное население, абсолютно уникальное экономико-географическое положение. Таких уникальных, природно-климатических, экономико-географических, логистических, культурно-этнических, предпринимательских условий, как в Краснодарском крае, не то чтобы больше нет нигде в стране, но они очень уникальны. По уровню экономического потенциала, которым обладает край, мы в первой пятерке регионов. И все серьезные рейтинги, которые связаны с потенциалом развития экономик и социальных сфер российских регионов, это подтверждают.
Какие отрасли Кубани станут драйверами развития экономики в этом году? А в каких отраслях развитие может замедлиться по итогам текущего года?
— Для этого нужно вспомнить стратегию долгосрочного социально-экономического развития края до 2035 года. Там все это написано. И в принципе Кубань, как опорный российский регион, один из главных российских регионов, позиционируется с точки зрения конкурентоспособности как в глобальном, то есть международном плане, так и в национальном, внутрироссийском плане. Какие отрасли у нас являются столпами и которые всегда будут ими в любой геополитической, социально-экономической ситуации? Это, безусловно, АПК. Потому что лучших условий в стране для ведения сельского хозяйства и переработки не существует. Второе — это транспортно-торгово-логистический комплекс. Потому что нет другого региона, обладающего совокупностью выходов к портам, к аэропортовой инфраструктуре, к ЖД-инфраструктуре, к развитой сети автомобильных дорог и так далее. Другого такого региона точно нет. Третье, это курортно-рекреационный комплекс. У нас есть все курортно-рекреационные факторы. Это бальнеология, морской отдых, спортивный туризм, горно-климатический туризм, винные, сельские, этнические виды туризма. То есть все разновидности, которые только существуют, которые можно представить, есть в нашем регионе. В этом тоже наша уникальность.
В последние 10 лет усиливается влияние промышленности нового типа. Не тех дымящих многотысячных заводов, которые создают кучу экологических эффектов, а именно современной компактной промышленности, интегрированной и в российские, и в международные цепочки поставок. Поэтому развитие промышленности — это наш следующий, четвертый драйвер. И сегодня он занимает, если не первое, то второе место точно.
И IT-сектор — это тот сектор, который не может не развиваться у нас. Именно эта сфера очень чувствительна к природно-климатическим факторам, к наличию инфраструктуры, к качеству городской среды. Чувствительность этого сектора к этим факторам как раз и предопределяет его ускоренное развитие.
Что вы думаете по поводу привлечения туристов в Краснодар? Недавно власти города разработали фирменный туристический стиль, представили даже логотип и объявили старт туристического сезона, с 1 мая. Краснодар к приему туристов готов или это очередной популизм без какой-то понятной концепции развития туристического потенциала Краснодара?
— И то, и другое. Если мы посмотрим в стратегические документы, стратегию социально-экономического развития города Краснодара, то увидим, что развитию туризма там уделено очень большое значение. Кстати, как стратегия края, так и стратегия города имеют статусы законов. То есть это законом обусловленные вещи. И здесь есть, конечно, есть элемент популизма, потому что город сегодня не готов не только инфраструктурно, транспортно, развлекательно, но и ментально. Потому что ментальность властей и жителей не способствует тому, чтобы туризм превратился в один из драйверов развития нашего города. В чем абсолютно я уверен (это, кстати, закреплено в стратегии развития города), что туризм не может не быть драйвером для социально-экономического развития нашего города. Если этого не случится, значит, это просто глупость, граничащая даже с преступной неосмотрительностью. Поэтому, да, Краснодар — это крупный город. Все-таки мы стали 16-м миллионником, но по населению мы шестой город в стране. Поэтому, естественно, мы магнит, это безусловно. Но нахождение даже на этом месте как раз говорит о том, что мы в любом случае магнит.
Второе. Краснодар — это город, который имеет колоссальный транзитный потенциал. Других таких курортов, как в Краснодарском крае, нет и не будет в ближайшее время. Давайте посмотрим на цифры. Больше туристов, больше отдыхающих, чем Краснодарский край, не принимает ни один другой регион страны. У нас сглаживается уже и сезонность. Если раньше мы были традиционно летним курортом, то сейчас это и горно-лыжный курорт, и деловой туризм, и событийный, какой угодно. Может ли Краснодар не быть туристическим центром? Может, но это глупо. Это неосмотрительно, и это просто преступно с точки зрения не учёта факторов развития.
При этом аэропорт закрыт, и той инфраструктуры, которая смогла бы принять какое-то чувствительное большее количество туристов, чем есть сейчас, ее просто нет. Ведь туризм — это все-таки отрасль, которая имеет очень серьезную эмоциональную окраску. И, между прочим, если мировой валовой продукт растет на 2,8−3% в год, то мировой туризм растет, после пандемии восстанавливается со скоростью 10−11% в год. Российский туризм растет еще быстрее по тем геополитическим причинам, по которым мы уже не раз говорили. Так вот, может ли Краснодар быть туристическим городом? Безусловно, может. Но для этого нужно очень много сделать. И не только нарисовать, представить и визуализировать этот бренд. Другое дело, как к нему можно относиться. Бренд — это не картинка, это целая философия. То, как позиционируется город, его инфраструктура, то, в чем он может быть интересен. И пока я вижу обратную тенденцию.
Например, когда мы говорим о туризме, мы почему-то только думаем о въездном, транзитном туризме, туризме выходного дня и так далее. Но возьмите спортивный туризм. Я, например, помню по относительно недавнему прошлому, сколько проводилось в городе спортивных массовых мероприятий. Те же самые забеги, те же самые соревнования массового характера, на которые съезжалось огромное количество гостей, которые приносили в наш город деньги, популяризировали наш город. И куда это все делось? Этого ничего нет.
И сейчас просто нет четкого понимания, есть какие-то хаотичные движения, в том числе и разработка бренда, его визуализация. Это хорошо, подчеркиваю, но это фрагментарно. Нам нужно собрать туристический потенциал воедино, чтобы здесь в одном ключе работали и регуляторы (которые сейчас больше мешают, чем способствуют), и власти (которые пока не занимаются каким-то системным развитием туризма, кроме как констатация в СМИ). И, соответственно, бизнес, который тоже должен быть запрограммирован в хорошем смысле, чтобы бизнес понимал, куда это развивается.
Приведу в пример Казань. В предолимпийский период я был в составе делегации, которая ездила в этот город. Мы летали и смотрели, что сделано в Казани в преддверии универсиады. Вот там как раз пример того, как может развиваться город и его туристический комплекс программно, не хаотично и импульсивно, а целостно. И это огромный пласт. Начиная от того самого бренда и заканчивая понятными схемами движения транспорта на остановках. Ничего этого у нас пока нет.
В чем сила Краснодара?
— Сила Краснодара в том, что он один из очень немногих городов, которые растут. Да, это миграционный прирост, потому что у нас наблюдается естественная убыль. И это очень большое свидетельство тому, что в городе есть много, что притягивает людей. А приток это, во-первых, спрос. Если говорить про самый верхний уровень, это дополнительный спрос. Он в свою очередь рождает спрос в строительном комплексе, в рознице, в развлечениях, в спорте и так далее. Тянется целый шлейф положительных эффектов. Почему все успешные мировые города растущие? Только растущий город может создавать эффективно добавленную стоимость. Причем не только экономическую, но и ментальную, когда в городе создаются новые идеи, новые смыслы, он становится интересным, что притягивает новых жителей и туристов. То есть город — это постоянно развивающийся организм. И то, что мы растем — это очень большой плюс. Другое дело, что этот рост несбалансированный. Я думаю, что это такая огромная тема, которую можно обсуждать бесконечно.
Я очень уважаю одну нашу общественницу Елену Шувалову, которая как раз занимается городской проблематикой. Мне очень нравится ее фраза: «Давайте мы перестанем хвалить и лишний раз говорить о том, какие мы уникальные, какие мы прекрасные, а начнем решать те проблемы, которые с каждым днем нашу уникальность, прелестность, привлекательность снижают». Я думаю, что сейчас как раз самое время заняться этим, но большой плюс Краснодара в том, что у него есть определенный бренд. Этот бренд формировался абсолютно стихийно. Я периодически просматриваю рейтинги, и среди городов, где хотели бы жить 70−80% россиян, упоминаются Москва, Питер, Казань, Краснодар, Сочи.
По Сочи, конечно, не поспоришь. Это отдельная история. Но что Краснодар входит в пятерку тех городов, в которых люди хотят жить, хотят переехать, это дорогого стоит. Отсюда рождается потенциал в стройке, в промышленности, в социальной сфере, в культуре, в IT-секторе. Где могут жить айтишники, хорошо работать и создавать что-то приличное? Только в динамично развивающихся городах с хорошей городской средой. Вот с ней, конечно, проблемы. И как раз слабость Краснодара в том, что мы, упиваясь ростом, позитивной тематикой, которая в последние годы сформировалась, стали всерьез уступать другим городам. Той же самой Казани, Нижнему Новгороду, тем городам, в которых развитие гораздо более системно.
Как вам кажется, Краснодар стал привлекательным городом для малого бизнеса и предпринимательства? В этом направлении у нас есть успехи?
— Безусловно, здесь точно есть успехи. Что привлекает малый бизнес? На самом деле две вещи. Все остальное — производное. Первое — это спрос. Есть спрос, есть ниши, есть возможность распространить свою деловую активность на рынке. Более того, мы один из городов, где уровень роста заработных плат, реальных располагаемых доходов населения, выше медианного по стране. Это тоже очень хорошо. И второе — это качественная регулятивная среда. По качеству оценки регулятивного воздействия мы номер один в России. Это говорит о том, что уровень «немешания» регуляторов малому бизнесу достаточно высок у нас. Я это специально утрирую, потому что лучше регулировать, когда не мешают. Но, тем не менее, эти два фактора, рост спроса и наличие позитивного спроса, плюс хорошее качество государственного и муниципального регулирования, контроля — это те факторы, которые ставят наш город и край в первую пятерку.
Понимаете, когда в рейтинге участвуют 90+ субъектов федерации, когда есть понятная методика, по которой мы сравниваем, чтобы понять, насколько мы успешны, лучшего инструмента не существует. Поэтому то, что Краснодар входит в эту первую пятерку по уровню развития малого бизнеса, это как раз говорит о том, что у нас есть спрос и у нас есть комфорт.
Строительный бизнес — это один из столпов экономики Кубани?
— Конечно. Это столб вообще развития российской экономики. Мы видим сейчас, что одним из элементов программирования долгосрочного роста в стране является строительный комплекс. Это и улучшение жилищных условий, и обеспечение трудовой миграции, и огромный пласт тех задач, которые решает строительный комплекс. Здесь можно говорить о разных подходах, но мне нравится такой: тот рубль, который заплатил покупатель объекта недвижимости, квартиры, коммерческой недвижимости, чего угодно, создал как минимум 40 рублей сопряженных эффектов в других отраслях. Это и промышленность стройматериалов, и дизайн, и креативная индустрия, архитектура, и сельское хозяйство, и ландшафт. Можно, конечно, сказать, что строительство влияет вообще на все, потому что создает базовый спрос, который как раз и влияет на все. Но для нашего города строительный комплекс это как фраза «От любви до ненависти один шаг».
С одной стороны, строительный комплекс сделал наш город тем, чем он стал, имею ввиду с точки зрения проблем. Это всем известные проблемы: крайне неэффективная планировка города, огромные транспортные зажимы, которые только нарастают и которые решить нельзя никакими методами, кроме хирургических. Но с другой стороны, строительный комплекс сделал Краснодар миллионником, и продолжает делать кубанскую столицу одним из растущих и быстро развивающихся городов страны.
Вопрос в том, что качественный строительный комплекс, с точки зрения долгосрочности энергетических эффектов, влияния на экономику города и края, сопряженных отраслей — это явление очень многогранное. И для того, чтобы он был таковым, нужно вводить не только запреты, какие-то ограничения, но и понятную концепцию развития города, концепцию целевого покупателя недвижимости, концепцию долгосрочной поддержки инвесторов.
Посмотрим на то, как это сделано в Москве, как развивается столица. Да, финансовые и бюджетные условия абсолютно разные, административный ресурс колоссально развит. Но, тем не менее, если посмотреть на базовые принципы, давайте брать пример с лидеров, а не оборачиваться на тех, на кого не следует оборачиваться. Тогда будет все в порядке.
Повышение ставки каким-то образом повлияло на строительный рынок? Или застройщики были готовы к этому?
— Конечно, повлияло. Ипотека с господдержкой для многодетных семей, аграрная и так далее, сегодня заградительная. Кредиты ипотечные под 20%, но учитывая, что ключ 16, значит, коммерческий кредит будет 18, 20, 22. Поэтому с точки зрения коммерческой ипотеки, это серьезная гиря на ногах спроса. Но что пока вытягивает? Почему мы не видим обвала спроса на этом рынке? Потому что Краснодар среди тех десяти крупнейших городов страны, в которых наблюдается наиболее быстрый рост цены на квадратный метр.
Сочи — это вообще лидер в стране. Квадратный метр в Сочи стоит дороже, чем в Москве. Но у нас это все равно рост. И пока это в какой-то степени, не полностью, но отрабатывает за предельную величину ипотечной ставки. С другой стороны, государство объявило о продлении сроков господдержки по ипотеке. И я думаю, что тут вопрос в том, как строительный комплекс научится управлять масштабами, издержками, схемами оплаты, имею в виду при покупке конечных объектов недвижимости. Но то, что перспективы спроса на строительном рынке у нас хорошие, это однозначно.
И традиционный прогноз, что все-таки будет в ближайшее полугодие с экономикой нашего региона? Чего ждать, к чему готовиться?
— Давайте вначале подготовимся к курортному сезону, который абсолютно точно будет более емким, чем прошлый. Каждый год у нас все больше и больше туристов. Поэтому этот сезон будет еще более емким, чем прошлый. В этом нет никаких сомнений. Давайте будем реалистами. Это создаст определенное конъюнктурное напряжение, рост цен на ту же самую сельхозпродукцию на розничных рынках, в супермаркетах. Это практически однозначно создаст повышение цен на рынке горюче-смазочных материалов, как это делается каждый год. Это приведет к росту цен на авиабилеты, к дефициту ЖД-билетов на рейсы Краснодар-Сочи, в аэропорту приведет к дефициту билетов вообще на авиаперевозки. Вот это наше ближайшее будущее.