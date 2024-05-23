В каком направлении развивается Кубань: будет ли достаток и к чему готовиться жителям

— И то, и другое. Если мы посмотрим в стратегические документы, стратегию социально-экономического развития города Краснодара, то увидим, что развитию туризма там уделено очень большое значение. Кстати, как стратегия края, так и стратегия города имеют статусы законов. То есть это законом обусловленные вещи. И здесь есть, конечно, есть элемент популизма, потому что город сегодня не готов не только инфраструктурно, транспортно, развлекательно, но и ментально. Потому что ментальность властей и жителей не способствует тому, чтобы туризм превратился в один из драйверов развития нашего города. В чем абсолютно я уверен (это, кстати, закреплено в стратегии развития города), что туризм не может не быть драйвером для социально-экономического развития нашего города. Если этого не случится, значит, это просто глупость, граничащая даже с преступной неосмотрительностью. Поэтому, да, Краснодар — это крупный город. Все-таки мы стали 16-м миллионником, но по населению мы шестой город в стране. Поэтому, естественно, мы магнит, это безусловно. Но нахождение даже на этом месте как раз говорит о том, что мы в любом случае магнит.