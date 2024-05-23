В мэрии Краснодара уточнили, какой участок улицы Красной перекроют для самокатов

На улице Красной на Александровском бульваре от улицы им. Буденнго до кинотеатра «Аврора» в Краснодаре вводятся ограничения для движения электросамокатов. Запрет связан с участившимися случаями наезда самокатчиков на пешеходов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
На Александровском бульваре до конца мая установят соответствующие дорожные знаки. Кикшеринговые компании уведомили о необходимости внесения изменений в программное обеспечение СИМ.
— Уверены, что такие меры помогут сделать прогулки более безопасными и спокойными, — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.
Ранее на передвижение на электросамокатах ввели запрет на участке улицы Зиповской рядом со спортивным комплексом «Стань Чемпионом». В планах введение запрета для СИМ в парках и скверах города.